Белоруссия признала опасным российский «Орешек»

В белорусский реестр опасной продукции внесены российские кондитерские изделия «Картошка» и «Орешек с вареной сгущенкой», произведенные, соответственно, челябинской кондитерской фабрикой «Колос» и пензенской компанией «Капитал» (торговая марка «Любимая лавка»).
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