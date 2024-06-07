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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Скалони о завершении карьеры Месси: «Когда-то это произойдет, но сейчас давайте наслаждаться им. Лео играет для всех, кто любит футбол»

«Нелегко быть под пристальным вниманием всего мира. Мы тренируемся, Лео стоит в другой стороне, и все взгляды устремлены на него, когда вся команда тренируется здесь.

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