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Регионы России

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Американский аналитик обозначил последний шанс Украины на мир с Россией

Американский аналитик обозначил последний шанс Украины на мир с Россией

Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэvis заявил, что если Украина не заключит мирное соглашение с Россией в ближайшее время, российские войска одержат победу на поле боя.

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