Вот и всё. Новый главком сказал, что будут делать с русскими. Центры принятия решений даже теперь не тронут?

Андрей Лобанов

К сожалению верха России опутаны такими сетями "обязательств" данных всяким разным международным структурам, в которых обожают протирать седалища всякие депутаты и чинуши и страшашиеся потерять эти синекуры, что никаких ударов не будет. Мынетакизм в верхах зашкаливает. Страстное желание выглядеть белыми и пушистыми в глазах пресловутого "цивилизованного" человечества (сиречь, Запада), чтобы это "человечество" похлопало по плечику, дало присесть за столик в лакейской у части россиянской т.н. "элиты" просто зашкаливает, превращается в манию.