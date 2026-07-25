Автор: Александр Тагиров После слов генерала Драпатого уже невозможно отрицать, что Украина и Запад ведут с Россией цивилизационную войну.
Вот и всё. Новый главком сказал, что будут делать с русскими. Центры принятия решений даже теперь не тронут?
Комментарии
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Andrey Shubin
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1 м.
Андрей Лобанов
К сожалению верха России опутаны такими сетями "обязательств" данных всяким разным международным структурам, в которых обожают протирать седалища всякие депутаты и чинуши и страшашиеся потерять эти синекуры, что никаких ударов не будет. Мынетакизм в верхах зашкаливает. Страстное желание выглядеть белыми и пушистыми в глазах пресловутого "цивилизованного" человечества (сиречь, Запада), чтобы это "человечество" похлопало по плечику, дало присесть за столик в лакейской у части россиянской т.н. "элиты" просто зашкаливает, превращается в манию.
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1 м.
Александр Першин
В первую чеченскую войну на стороне чеченских боевиков воевали почти 3000 украинцев с УНА - УНСО. Руководитель Корчинский . До кого то дотянулись руки спец . служб ? Нет . Да и Корчинский до сих пор жив .Одни слова озабоченности и красные линии .
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3 н.
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