Трамп объявляет войну финансистам? Трамп позвонил Путину:Дональд Фредович, как думаете, вы попадёте в ад или рай?Что-то мне не нравится начало нашего разговора, Владимир Владимирович.
Гурулёв на канале Соловьёва таки озвучил то, что в последнее время многим приходит на ум
Комментарии
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СП
Светлана Позднякова
Трамп-хитрющий ЛИС🦊❗️И верить ему нельзя!Все забыли,что он творил в своём предыдущем правлении!!⁉️Люди вдруг -не меняются!Вынашивает коварные планы!И будет действовать другими чужими руками❗️
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4 час.
Сергей Дмитриев
Хорошее замечание. "Мастер заключать сделки" такой же, как и курочить сделки, типа СП-2 и не только.
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2 час.
Владимир Елкин
Лучший показ мощи России - утопление мелкобритании в водах Атлантики! Сколько народов вздохнет свободно! Да и наши воры, убежавшие на эти острова, тоже испарятся! И кто после этого захочет повторить судьбу бритов???
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55 мин.
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