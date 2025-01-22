Гурулёв на канале Соловьёва таки озвучил то, что в последнее время многим приходит на ум

СП Светлана Позднякова Трамп-хитрющий ЛИС🦊❗️И верить ему нельзя!Все забыли,что он творил в своём предыдущем правлении!!⁉️Люди вдруг -не меняются!Вынашивает коварные планы!И будет действовать другими чужими руками❗️

Сергей Дмитриев Хорошее замечание. "Мастер заключать сделки" такой же, как и курочить сделки, типа СП-2 и не только.