Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 563 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • леонид рыбаков
    ИСТИННЫЙ ПРАВОВЕРНЫЙ ---КИНУТЬ БЛИЖНЕГО ЭТО ПОКАЗАТЕЛЬ СИЛЫ  ДРУГИМ . ПО ЗАКОНАМ СТАИ ДИКОЙ ПУТЬ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕИзвестный имам Ша...
  • Наталья Павлова
    Лицензии у "Азери" не оказалось, от обучения мигрантов отказались, деньги русских налогоплательщиков вернули в казну....Скандал с диаспор...
  • Наталья Павлова
    Поведение мигрантов в России, их отношение к россиянам, их стремление насадить в России свои порядки и обряды уже выз...В России предложи...

Гурулёв на канале Соловьёва таки озвучил то, что в последнее время многим приходит на ум

Гурулёв на канале Соловьёва таки озвучил то, что в последнее время многим приходит на ум

Трамп объявляет войну финансистам? Трамп позвонил Путину:Дональд Фредович, как думаете, вы попадёте в ад или рай?Что-то мне не нравится начало нашего разговора, Владимир Владимирович.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СП
Светлана Позднякова
Трамп-хитрющий ЛИС🦊❗️И верить ему нельзя!Все забыли,что он творил в своём предыдущем правлении!!⁉️Люди вдруг -не меняются!Вынашивает коварные планы!И будет действовать другими чужими руками❗️
Ответить
4 час.
Сергей Дмитриев
Хорошее замечание. &quot;Мастер заключать сделки&quot; такой же, как и курочить сделки, типа СП-2 и не только.
Ответить
2 час.
Владимир Елкин
Лучший показ мощи России - утопление мелкобритании в водах Атлантики! Сколько народов вздохнет свободно! Да и наши воры, убежавшие на эти острова, тоже испарятся! И кто после этого захочет повторить судьбу бритов???
Ответить
55 мин.

Картина дня

наверх