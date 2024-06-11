Москва отреагировала на разрешение США поставок оружия «ублюдкам из «Азова»*

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов во вторник, 11 июня, заявил, что вызывает крайнее возмущение решение США снять ограничения на поставки оружия украинскому батальону «Азов»*, признанному террористической организацией и запрещенному в России.
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