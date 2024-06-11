РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

270 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    А  ЧЕМУ УДИВЛЯТЬСА  то ???? ,  ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЕ  государство поставляет  ОРУЖИЕ НАЦИСТСКИМ НЕДОБИТКАМ ...!!!Москва отреагиров...
  • ШКИПЕР
    А вы побывайте на ЛБС и посмотрите всё своими глазами и уже потом решите кто прав, кто виноват.«Хватит дурачить ...
  • Boris Max
    Я не верю, что это всё говорил Шаманов!  А вот если это всё же он, то почему не сказал где в каких частях? Писари див...«Хватит дурачить ...

Москва отреагировала на разрешение США поставок оружия «ублюдкам из «Азова»*

Москва отреагировала на разрешение США поставок оружия «ублюдкам из «Азова»*

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов во вторник, 11 июня, заявил, что вызывает крайнее возмущение решение США снять ограничения на поставки оружия украинскому батальону «Азов»*, признанному террористической организацией и запрещенному в России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Гарий Щерба
А  ЧЕМУ УДИВЛЯТЬСА  то ???? ,  ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЕ  государство поставляет  ОРУЖИЕ НАЦИСТСКИМ НЕДОБИТКАМ ...!!!
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх