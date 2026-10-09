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Газета.ру

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KI: Россия требует от США смягчения санкций в обмен на энергетическое перемирие

KI: Россия требует от США смягчения санкций в обмен на энергетическое перемирие

Россия якобы требует от США смягчить санкции в обмен на согласие на «энергетическое перемирие». Об этом сообщает издание Kyiv Independent (KI) со ссылкой на американские и украинские официальные лица, знакомые с ходом переговоров.

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