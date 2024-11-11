Ефимов: на севере Москвы два участка реорганизуют по программе КРТ

В районах Левобережный и Ховрино Северного административного округа по масштабной программе комплексного развития территорий будут реорганизованы два участка, которые в настоящее время используются неэффективно.
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