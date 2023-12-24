Пошла на попятную: Настя Ивлеева извинилась за “голую вечеринку” и пообещала отдать вырученные деньги детям

Ну и мода циничная пошла - нагадить и извиниться. Такие извинение нужно учитывать только как признание вины и наказывать по максимуму с коэффициентом за цинизм.

Марина Трянина

это грязные деньги... это для таких, как милохин и ивлеева деньги не пахнут, а порядочные люди рядом с такими "голыми" тусовщиками брезгуют рядом стоять и уж тем более, брать деньги...