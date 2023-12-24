TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

701 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    "Вовремя предать - это не предать, а предвидеть"“У меня ума хвати...
  • Erl Schweizer
    У блатоты-халявщиков-миллиардеров свое государство, свои законы, поэтому не парьтесь, на данный момент им ничто не уг...“Быть артистом – ...
  • Лидия Курзаева
    *Ивлеева зарабатывает от одного до трех миллионов рублей в сутки благодаря рекламе в социальных сетях*   Как надоели ...Мечтала стать дво...

Пошла на попятную: Настя Ивлеева извинилась за “голую вечеринку” и пообещала отдать вырученные деньги детям

Пошла на попятную: Настя Ивлеева извинилась за “голую вечеринку” и пообещала отдать вырученные деньги детям

Блогерша, актриса и телеведущая Анастасия Ивлеева опубликовала видеообращение, в котором извинилась перед обществом и гостями за проведение провокационной “голой вечеринки”.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Абрамова
чьим детям? Киркорова?
Ответить
14 час.
tsan tsan
Ну и мода циничная пошла - нагадить и извиниться. Такие извинение нужно учитывать только как признание вины и наказывать по максимуму с коэффициентом за цинизм.
Ответить
14 час.
Марина Трянина
это грязные деньги... это для таких, как милохин и ивлеева деньги не пахнут, а порядочные люди рядом с такими &quot;голыми&quot; тусовщиками брезгуют рядом стоять и уж тем более, брать деньги...
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх