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Быстрее американского Amazon: эксперт рассказал, когда восстановится «Яндекс»

Быстрее американского Amazon: эксперт рассказал, когда восстановится «Яндекс»

МОСКВА, 13 октября, ФедералПресс. Кандидат юридических наук, член Российской академии юридических наук и эксперт в сфере цифровой безопасности Андрей Инюшкин прокомментировал оперативное восстановление работы сервисов «Яндекса» после атак беспилотников на дата-центры компании.

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