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Немировски про 1:2 от «Нефтехимика»: «Барыс» часто владел шайбой в чужой зоне, но все равно сделал меньше бросков. Для первой игры неплохо» 

«Сложно было ребятам, которые только приехали, но они молодцы, двигались неплохо. Думаю, в следующих матчах им будет полегче.

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