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Кибермошенники за три года вывели за границу более 350 млрд рублей

Кибермошенники за три года вывели за границу более 350 млрд рублей

За три года кибермошенники похитили у россиян и вывели за рубеж более 350 млрд рублей. Об этом на прошедшей на полях ВЭФ-2024 сессии «Цифровой суверенитет и безопасность граждан: правовые модели» сообщил заместитель начальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов.

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