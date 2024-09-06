Кибермошенники за три года вывели за границу более 350 млрд рублей

За три года кибермошенники похитили у россиян и вывели за рубеж более 350 млрд рублей. Об этом на прошедшей на полях ВЭФ-2024 сессии «Цифровой суверенитет и безопасность граждан: правовые модели» сообщил заместитель начальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов.