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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тайриз Халибертон смерил взглядом Уолли Щербяка, который в прошлом году назвал его «псевдо-оллстаром»

Тайриз Халибертон смерил взглядом Уолли Щербяка, который в прошлом году назвал его «псевдо-оллстаром»

Бывший игрок НБА, ныне студийный эксперт «Никс» Уолли Щербяк критически отозвался о разыгрывающем «Пэйсерс» Тайризе Халибертоне в прошлом году.

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