Не удивляет: адвокат Успенской высказалась о магах в клинике Хайдарова

Адвокат певицы Любови Успенской Елена Сенина прокомментировала 5-tv.ru материалы дела, из которых следует, что супруга пластического хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши могла обращаться к магам и эзотерикам для решения вопросов, связанных с деятельностью клиники и пациентами.
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