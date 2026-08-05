Не удивляет: адвокат Успенской высказалась о магах в клинике Хайдарова

Адвокат певицы Любови Успенской Елена Сенина прокомментировала 5-tv.ru материалы дела, из которых следует, что супруга пластического хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши могла обращаться к магам и эзотерикам для решения вопросов, связанных с деятельностью клиники и пациентами.