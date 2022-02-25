Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ральх Барни
    Настало время бить! Это должно было когда-то произойти! Год похоже будет тяжелым. Но спускать пиндосам дальше невозмо...Российские миллиа...
  • Леонид Баталов
    А что вы хотели от клоуна?«С Зеленским поко...
  • Таня
    Они туда, после вас.Парфенов высмеял ...

Канада введет санкции против Путина и Лаврова

Канада введет санкции против Путина и Лаврова

Санкции против президента РФ Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова из-за событий на Украине введет Канада, объявил премьер-министр страны Джастин Трюдо на пресс-конференции, которую транслировали в эфире канадского телевидения.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх