Ирина Рахманова объяснила, почему скрывает сына: «Катком прошлись по моей внешности»

Интервью Ирины Рахмановой изданию «Леди Mail» в феврале 2026 года вызвало резонанс. Актриса, знакомая по «9 роте» и «Виоле Таракановой», объяснила то, что многие считали капризом или странностью, — свою политику полной приватности в отношении семьи.