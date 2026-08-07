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Ирина Рахманова объяснила, почему скрывает сына: «Катком прошлись по моей внешности»

Ирина Рахманова объяснила, почему скрывает сына: «Катком прошлись по моей внешности»

Интервью Ирины Рахмановой изданию «Леди Mail» в феврале 2026 года вызвало резонанс. Актриса, знакомая по «9 роте» и «Виоле Таракановой», объяснила то, что многие считали капризом или странностью, — свою политику полной приватности в отношении семьи.

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