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Что останется от астраханского КРК «Октябрь» после реконструкции

Что останется от астраханского КРК «Октябрь» после реконструкции

После давней, но памятной истории с гостиницей «Новомосковская», которую случайно разрушили, снова построили и повесили табличку «Памятник архитектуры федерального значения», у астраханцев болезненная реакция на намечающуюся реставрацию исторических зданий: а точно сделают как было? А не будет, как с гостиницей «Новомосковская»? Реконструкция КРК «Октябрь», которая идет вовсю – долгожданное событие.

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