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Районная неделя

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Надежда Бабкина поддержала решение Президента участвовать в предстоящих выборах

Надежда Бабкина поддержала решение Президента участвовать в предстоящих выборах

Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина заявила о своём решении поддержать выдвижение Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента в 2024 году.

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