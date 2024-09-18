Вытеснят ли цифровые профессии классические: отвечает эксперт ЧВТ-2024 в Великом Новгороде

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 сентября, ФедералПресс. Главный эксперт по юниорам компетенция «Оптоэлектроника», преподаватель Калужского техникума электронных приборов по направлению «Электроника» Евгения Дроздова в рамках открытой студии «ФедералПресс» в Великом Новгороде на Чемпионате высоких технологий ответила на вопрос, вытеснят ли цифровые профессии классические.