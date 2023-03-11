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Тим Цзю и Харрисон показали одинаковый вес перед титульным поединком

В Сиднее (Австралия) состоялась церемония взвешивания участников боксерского вечера, где в главном событии подерутся Тимофей Цзю и Тони Харрисон.

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