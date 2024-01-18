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Блинкен задержался в Швейцарии из-за неисправности Boeing 737

Блинкен задержался в Швейцарии из-за неисправности Boeing 737

Госсекретарь США Энтони Блинкен не смог в запланированное время покинуть Швейцарию, где он принимал участие во Всемирном экономическом форуме, из-за технической неисправности самолета Boeing 737, на котором он должен был вернуться в Вашингтон.

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