Блинкен задержался в Швейцарии из-за неисправности Boeing 737

Госсекретарь США Энтони Блинкен не смог в запланированное время покинуть Швейцарию, где он принимал участие во Всемирном экономическом форуме, из-за технической неисправности самолета Boeing 737, на котором он должен был вернуться в Вашингтон.
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