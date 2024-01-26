Foreign Affairs: напряжённые отношения России и США находятся под влиянием мифов

Напряжённые двусторонние отношения между Россией и Соединёнными Штатами стали следствием того, что в обеих странах существует множество мифов друг о друге, на которых и выстраиваются их межгосударственные отношения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии