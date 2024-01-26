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Foreign Affairs: напряжённые отношения России и США находятся под влиянием мифов

Foreign Affairs: напряжённые отношения России и США находятся под влиянием мифов

Напряжённые двусторонние отношения между Россией и Соединёнными Штатами стали следствием того, что в обеих странах существует множество мифов друг о друге, на которых и выстраиваются их межгосударственные отношения.

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