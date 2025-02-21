Новости внутренней и внешней политики в России

Бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, генерал Эрих Вад, заявил РИА Новости, что потенциальная нормализация отношений между Россией и США может сыграть ключевую роль в предотвращении масштабной войны в Европе.