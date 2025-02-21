Генерал Вад заявил, что сближение России и США поможет избежать большой войны

Бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, генерал Эрих Вад, заявил РИА Новости, что потенциальная нормализация отношений между Россией и США может сыграть ключевую роль в предотвращении масштабной войны в Европе.
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