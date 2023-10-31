Новогодние корпоративы подорожали в среднем на 20%

Организация новогодних корпоративов в среднем выросла в цене на 20% в 2023 г., сообщает РБК со ссылкой на Национальную ассоциацию организаторов мероприятий (НАОМ; насчитывает больше 60 членов event-индустрии).
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