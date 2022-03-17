Происшествия

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Жительница ЯНАО привлечена к административной ответственности за дискредитацию деятельности Вооруженных сил Российской Федерации

В ходе мониторинга сети Интернет в одной из социальных сетей выявлен комментарий, дискредитирующий деятельность Вооруженных сил Российской Федерации при проведения специальной военной операции на территории Украины.

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