Лавров: расширение БРИКС не задумывалось как механизм мирового диктата

Расширение БРИКС не задумывалось в качестве механизма мирового диктата. С соответствующим заявлением выступил руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, передает РИА Новости.
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