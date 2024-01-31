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Лавров: расширение БРИКС не задумывалось как механизм мирового диктата

Лавров: расширение БРИКС не задумывалось как механизм мирового диктата

Расширение БРИКС не задумывалось в качестве механизма мирового диктата. С соответствующим заявлением выступил руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, передает РИА Новости.

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