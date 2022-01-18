Global News: отряд канадского спецназа перебросили на Украину из-за обострения ситуации

ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Небольшой контингент военных канадских сил специальных операций отправлен на Украине на фоне обострения ситуации вокруг этой страны, передает канадский телеканал Global News со ссылкой на неназванные источники.
ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Небольшой контингент военных канадских сил специальных операций отправлен на Украине на фоне обострения ситуации вокруг этой страны, передает канадский телеканал Global News со ссылкой на неназванные источники.
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