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Global News: отряд канадского спецназа перебросили на Украину из-за обострения ситуации

Global News: отряд канадского спецназа перебросили на Украину из-за обострения ситуации

ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Небольшой контингент военных канадских сил специальных операций отправлен на Украине на фоне обострения ситуации вокруг этой страны, передает канадский телеканал Global News со ссылкой на неназванные источники.

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