Про этот антенный модуль на Западе ходят легенды: «Комета-М» — антенна, которую не могут обмануть системы РЭБ.

Невиданная эффективность российских дронов ошарашила экспертов по всему миру. Одной из ярких особенностей, делающих БПЛА настолько неуязвимыми, стали антенны «Комета-М», созданные для защиты навигационных сигналов от помех.
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