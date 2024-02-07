Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Про этот антенный модуль на Западе ходят легенды: «Комета-М» — антенна, которую не могут обмануть системы РЭБ.

Про этот антенный модуль на Западе ходят легенды: «Комета-М» — антенна, которую не могут обмануть системы РЭБ.

Невиданная эффективность российских дронов ошарашила экспертов по всему миру. Одной из ярких особенностей, делающих БПЛА настолько неуязвимыми, стали антенны «Комета-М», созданные для защиты навигационных сигналов от помех.

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Комментарии
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В С
Нахера об этом рассказываешь?! Ещё и фотки.
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18 час.
Александр Иноземцев
😊 Сходите, пожалуйста, по ссылке (https://web.archive.org/web/20180809121616/http://www.interpolitex.ru/media/news/novosti-vystavki/nepodvlastnaya-pomekham-kometa/ ) и ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите на дату (год) - 2018 год! 😉
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17 час.

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