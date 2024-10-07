Глава КНДР поздравил Путина с днем рождения

Намерение укреплять сотрудничество между РФ и Северной Кореей выразил глава КНДР Ким Чен Ын в поздравлении президенту России Владимиру Путину с днем рождения, 8 октября сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
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