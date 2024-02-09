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РИА Новый день

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Лавров поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником

Лавров поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу, 10 февраля, поздравил коллег с Днем дипломатического работника и выразил уверенность в правильности внешнеполитического курса, определяемого президентом России Владимиром Путиным, – сообщили в российском МИДе.

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