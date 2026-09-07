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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о дебюте за «Локо»: «Когда доверие тренера есть, играешь по-другому. Я этого давно не испытывал. Отблагодарил Галактионова хорошей игрой, надеюсь»

Полузащитник Андрей Мостовой высказался о своем первом матче за « Локомотив ». Ирок « Зенита » присоединился к железнодорожникам на правах аренды 4 сентября.

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