Скотт Риттер: ВС РФ разнесут войска НАТО в Румынии, Польше, Германии, Франции и Италии

Если Запад продолжит нарываться на ядерные удары со стороны России — он их получит. Такое мнение в интервью Judging Freedom высказал бывший офицер Корпуса морской пехоты США, а ныне один из самых авторитетных военных экспертов мира Скотт Ритетр.
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