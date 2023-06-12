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Украинские силовики обстреляли село Корсунка под Новой Каховкой

Украинские силовики обстреляли село Корсунка под Новой Каховкой

Село Корсунка обстреляли войска киевского режима, 12 июня сообщает администрация Новокаховского городского округа на своем канале в мессенджере Telegram.

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