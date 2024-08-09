В Липецке произошло возгорание на военном аэродроме после атаки БПЛА

В ночь на 9 августа город Липецк попал под массированную атаку БПЛА, запущенных со стороны Украины.В ночь на 9 августа город Липецк попал под «массированную атаку дронов» запущенных со стороны Украины, об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
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