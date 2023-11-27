Замглавы МЧС Татарстана, подозреваемый в коррупции, начал слышать Бога

Mash: Подозреваемый в коррупции замглавы МЧС Татарстана начал слышать речь Бога Подозреваемый в коррупции заместитель главы МЧС Татарстана Олег Степущенко заявил, что начал слышать колокольный звон и звуки, напоминающие речь Бога.
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