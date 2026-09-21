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15 беспилотников ВСУ ликвидировали над Уфой

15 беспилотников ВСУ ликвидировали над Уфой

Силы ПВО Минобороны, представители добровольческого отряда «Барс» и служб охраны уфимских предприятий в понедельник отразили атаку украинских беспилотников на Уфу.

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