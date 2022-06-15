Netflix продлил популярную корейскую драму "Милый дом" на 2 и 3 сезоны

Netflix возвращает на экраны свою популярную корейскую драму "Милый дом" еще на два сезона. Стример подтвердил The Hollywood Reporter , что популярный сериал был продлен на второй и третий сезоны, которые будут выпускаться в текущем году подряд.
Netflix возвращает на экраны свою популярную корейскую драму "Милый дом" еще на два сезона. Стример подтвердил The Hollywood Reporter , что популярный сериал был продлен на второй и третий сезоны, которые будут выпускаться в текущем году подряд.
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