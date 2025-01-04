ВСУ все быстрее лишаются своих «фортець»

Российская армия успешно находит слабые места в обороне противника. Об этом в эфире канала PolitWera заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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