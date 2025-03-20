Новые правила для водителей: права признают недействительными через три недели, если не успеют переоформить Ольга БезродняяВодителей ожидают нововведения с 1 апреля 2025 года, касающиеся водительских прав, не зависимо от того, гражданином какой страны он является, если находится на территории России.
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