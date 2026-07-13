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«Русский менталитет дает навык выдерживания давления. Они приезжают и забирают свои места». Красиков о российских вратарях в НХЛ

Бывший вратарь клубов FONBET КХЛ Алексей Красиков поделился мнением об игре российских голкиперов в НХЛ.

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