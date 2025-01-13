Маск усомнился в климатических причинах пожаров в Калифорнии

Американский предприниматель Илон Маск на фоне разрушительных природных пожаров в штате Калифорния выразил сомнения в соцсети X, что их вызывали изменения климата, сравнив происходящее с ситуацией в Техасе.
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