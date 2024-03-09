Мурашко летит в Екатеринбург ради института, куда назначили экс-главу челябинского минздрава

Визит главы федерального Минздрава Михаила Мурашко в Екатеринбург, который URA.RU анонсировало в рубрике «Слухи», может быть связан со сменой руководства в «Уральском научно-исследовательском институте охраны материнства и младенчества» (НИИ ОММ).