Мурашко летит в Екатеринбург ради института, куда назначили экс-главу челябинского минздрава

Визит главы федерального Минздрава Михаила Мурашко в Екатеринбург, который URA.RU анонсировало в рубрике «Слухи», может быть связан со сменой руководства в «Уральском научно-исследовательском институте охраны материнства и младенчества» (НИИ ОММ).
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