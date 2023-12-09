Вячеслав Фетисов отметил важность развития климатических проектов в Арктике

Председатель Всероссийского общества охраны природы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Вячеслав Фетисов рассказал о своих впечатлениях от «Плейстоценового парка» по воссозданию экосистемы мамонтовых степей в Якутии.