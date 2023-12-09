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  • Надежда Надежда
    Эта ботоксная голова соображает что то в развитии Арктики?Вячеслав Фетисов ...
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Вячеслав Фетисов отметил важность развития климатических проектов в Арктике

Вячеслав Фетисов отметил важность развития климатических проектов в Арктике

Председатель Всероссийского общества охраны природы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Вячеслав Фетисов рассказал о своих впечатлениях от «Плейстоценового парка» по воссозданию экосистемы мамонтовых степей в Якутии.

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Надежда Надежда
Эта ботоксная голова соображает что то в развитии Арктики?
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