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Царьград

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Пожар на судне Crystal Asia: в Пусане пострадали шесть русских моряков

Пожар на судне Crystal Asia: в Пусане пострадали шесть русских моряков

Вблизи Пусана начался пожар на русском рефрижираторном судне Crystal Asia, вызванный взрывом в машинном отделении.

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