Осужден украинский военнослужащий, участвовавший в вооруженном блокировании села Ольговка в Курской области

Доказательства, собранные Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащему войсковой части А-3283 (17 отдельная танковая бригада) стрелку-санитару солдату Владимиру Николенко.
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