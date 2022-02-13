Видео: Дикий кабан оберегает свое семейство — съемка скрытой камерой

Видео: Дикий кабан оберегает свое семейство — съемка скрытой камерой

Как проходит ночь в дружной кабаньей семье? Прогулки в лесу требуют осторожности, потому что встреча с дикими животными может быть не только забавной, но и по-настоящему опасной.

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