Мединский сравнил конференцию по Украине с Швейцарием с прошедшим «Евровидением»

Председатель РВИО и помощник президента Владимир Мединский решил сравнить предстоящую в Швейцарии конференцию по Украине с политическим конкурсом «Евровидение», так как по понятным всем причинам там не принимают участие ведущие страны мира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии