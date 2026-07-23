Oil Soars As Trump Warns Iran Will Pay For Future Houthi Shipping Attacks, Rubio Rules Out Deal US Secretary of State Marco Rubio said Thursday that Iran is "begging for a deal" and "they need to come to their senses," adding that Tehran will "pay a very heavy price for the things they are doing.
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