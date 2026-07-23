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Zero Hedge

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Oil Soars As Trump Warns Iran Will Pay For Future Houthi Shipping Attacks, Rubio Rules Out Deal

Oil Soars As Trump Warns Iran Will Pay For Future Houthi Shipping Attacks, Rubio Rules Out Deal

Oil Soars As Trump Warns Iran Will Pay For Future Houthi Shipping Attacks, Rubio Rules Out Deal US Secretary of State Marco Rubio said Thursday that Iran is "begging for a deal" and "they need to come to their senses," adding that Tehran will "pay a very heavy price for the things they are doing.

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