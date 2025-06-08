Серябкина, Севиль, Крайбрери и Асти: откровенные платья «МУЗ-ТВ-2025»

В столице отгремела премия «МУЗ-ТВ-2025», которая в этот раз называлась «Легенда». На мероприятии появились все российские знаменитости, а девушки сверкали откровенными нарядами.
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