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Гидрометцентр предупредил о паводках в пяти регионах России

Гидрометцентр предупредил о паводках в пяти регионах России

В ближайшие дни в нескольких российских регионах ожидается подъем уровня воды и возможные паводки. Под угрозой находятся Тюменская и Амурская области, Якутия, Приморский край и Еврейская автономная область, сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

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