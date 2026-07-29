Гидрометцентр предупредил о паводках в пяти регионах России

В ближайшие дни в нескольких российских регионах ожидается подъем уровня воды и возможные паводки. Под угрозой находятся Тюменская и Амурская области, Якутия, Приморский край и Еврейская автономная область, сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
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